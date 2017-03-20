Scratchy Sounds, Sound Ports Festival açılış partisi için 24 Mart’ta Arkaoda’da

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Sound Ports Festival, 24 Mart’ta Arkaoda’daki Scratchy Sounds partisi ve KargART’taki Kam Ata ve Yakaza Ensemble konserleri ile başlıyor.

Sound Ports Festival 2017, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı programıyla birlikte bu senenin temasını da “Journey Within” (İçsel Yolculuk) olarak açıklamıştı. Birçok farklı türde üretim yapan yerli ve yabancı isimleri ağırlayacak olan festivalin konukları arasında Malili topluluk Tamikrest, TAU, DJ Scratchy, Buttering Trio’nun yanı sıra yerli sahneden Islandman, TSU!, Rain Lab, Kam Ata ve dahası yer alıyor.

Bu yıl kariyerinin 40.yılını kutlayan ve şimdiye kadar The Clash, Iggy Pop, Blondie ve daha birçok kült grup öncesinde çalan ve onlarla turlayan İngiliz DJ Scratchy Sounds‘un Arkaoda kabininde olacağı performansla festivalin açılış partisi de müzikseverler ile buluşmuş olacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikle ilgili detayları buradan öğrenebilirsiniz. Scratchy Sounds’un bugüne kadar gerçekleştirdiği performanslarından bir seçkinin yer aldığı kayıtlara buradan ulaşabilirsiniz.

Sound Ports Festivali kapsamında aynı gece, yani 24 Mart Cuma akşamı, KargART‘ta ise atmosferik ve büyüleyici performansları ile Kam Ata ve kolektif topluluk Yakaza Ensemble sahne alacak. Şehir Ritüelleri (Urban Rituals) isimli geceyle ilgili detaylı bilgi için etkinlik sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz. Festivalle ilgili detaylı bilgi için festivalin sitesini buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.