Seconhand Underpants, “Slayer” isimli EP’sinden ilk klibi yayınladı

11 Mart Cumartesi akşamı Demonation Festivali No:7 kapsamında Babylon’da sahne alacak olan Secondhand Underpants, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Slayer isimli EP’de yer alan “Autopleasures” isimli parça için çekilen klibiyle karşımızda.
Yönetmenliğini, Melis Balcı’yla birlikte hazırladığı Merkür isimli kısa animasyonla tanıdığımız Ege Okal’ın üstlendiği “Autopleasures”ta grup üyeleriyle birlikte feminist figürler ve çeşitli LGBTİ buluşmalarından görüntülerin de yer aldığı video kolajlar görüyoruz.
Secondhand Underpants, 11 Mart Cumartesi akşamı saat 21:50’de Demonation Festivali No:7 kapsamında Babylon’da!