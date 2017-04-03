Sekiz bölümlük “Adventure Time: Elements” serisinden ilk görüntüler

Jake ve Finn’in yeni bir maceraya atılacağı Adventure Time: Elements isimli sekiz bölümlük mini seri, bu ay izleyiciyle buluşuyor. Yoldaki sekiz bölüm için hazırlanan açılış jeneriğiyle birlikte, Adventure Time: Elements‘ten ilk görüntüler yayınlandı.

24-27 Nisan aralığında her gece iki bölümü peşi sıra yayınlancak olan mini seri, geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan ve Jake ve Finn’in okyanusta bir macerasını konu eden Islands‘ın kaldığı yerden devam ediyor. Post-apokaliptik bir Land of Ooo’da geçecek Adventure Time: Elements‘te Ice King ve Betty de yer alacak.

Adventure Time‘ın 2018 yılında sona ereceği de geçtiğimiz aylarda Cartoon Network tarafından duyurulmuştu.