Selen Gülün, Marcello Allulli ve Emanuele de Raymondi üçlüsünden yeni albüm: “KAPI”

Selen Gülün’ün Marcello Allulli ve Emanuele de Raymondi ile birlikte Bilgi Müzik’te canlı olarak kaydettikleri albümleri KAPI, bugünden itibaren dijital platformlar üzerinden dinlenebiliyor.

Yerli sahnenin deneyimli müzisyenleri arasında yer alan piyanist Selen Gülün, aynı zamanda dostları olan iki müzisyen saksafoncu Marcello Allulli ve gitarist Emanuele de Raymondi ile birlikte çalışmalar yapıyordu. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Bilgi Müzik’te canlı olarak kaydettikleri albümleri KAPI‘yı tamamlayan ve İtalyan plak şirketi EvArt etiketiyle yayınlayan üçlü, şimdi de albümlerini dijital platformlar üzerinden yayınladı. Albümü iTunes üzerinden buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.