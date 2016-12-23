Selim Saraçoğlu, 24 Aralık Cumartesi akşamı Peyote Nevizade’de

İlk solo albümü Başka Bir Vaha‘yı bu sene yayınlayan Selim Saraçoğlu, etkileyici canlı performanslarına devam ediyor. Saraçoğlu’nun sıradaki konseri yarın (24 Aralık) akşam Peyote Nevizade’de.

Canlı performanslarında Aleksey Tsyntsaru, Burak Irmak, Barlas Tan Özemek, Berke Can Özcan ve Deniz Koloğlu eşliğinde sahnede olan Selim Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda Bant Mag. Havuz’da Aylin Güngör’ün This Magical Depression sergisinin açılışında akustik bir konser vermişti.

Bu yılın en heyecan verici albümlerinden birine imza atan Selim Saraçoğlu, 2016’nın son konserini Peyote Nevizade’de verecek. Etkinlikle ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz. Baykuş Music etiketiyle yayınlanan ilk Selim Saraçoğlu albümü Başka Bir Vaha‘da yer alan “Patika” şarkısını da aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.