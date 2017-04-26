Seretan ve Ale Hop, bu cumartesi Bant Mag. Havuz’da

Son olarak geçtiğimiz aylarda yayınladığı Transference EP’si ile karşımıza çıkan prodüktör ve müzisyen Seretan, 2013’te Red Bull Music Academy’de birlikte eğitim aldığı Perulu müzisyen Ale Hop ile 29 Nisan akşamı Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak.

Soundcollage ve Jungleskin gibi projeleriyle tanıdığımız Özcan Ertek’in uzun bir süredir üretimlerini sürdürdüğü en taze projesi Seretan, yeni bir kolaborasyonla karşımızda. 2013 yılında katıldığı Red Bull Music Academy sayesinde tanıştığı Perulu müzisyen Ale Hop ile güçlerini birleştiren Özcan Ertek, 29 Nisan Cumartesi akşamı Bant Mag. Havuz sahnesinde, yeni iş birliğinin ilk konserini de veriyor olacak.

<a href="http://seretan.bandcamp.com/album/transference-ep">Transference EP by Seretan</a>

Seretan ve Ale Hop’un ayrı ayrı ve birlikte gerçekleştirecekleri performanslarını izleyeceğiniz konser 21:00 itibariyle başlayacak.

2013’te New York’ta gerçekleşen Red Bull Music Academy’nin ardından bir araya gelip yeni çalışmalar yapmaya başlayan Seretan ve Ale Hop ikilisi, bu yeni kolaborasyonları ile ilk kez müzikseverler ile buluşacak. Etkinlikle ilgili detayları buradan da takip edebilirsiniz.

Kapı açılış: 20:30

Seretan: 21:00

Ale Hop: 22:00

Biletler: Kapıda ve 20 TL’dir. Sınırlı kapasite olduğu için mekana erkenden gelmenizi tavsiye ederiz.