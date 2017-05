Seth Rogen ve The Lonely Island, yeni bir komedi için güçlerini birleştiriyor

Aktör, yönetmen, senarist, yapımcı ve komedyen Seth Rogen, Saturday Night Live’daki harika skeçleriyle tanınan ve ardından kısa sürede popüler kültür fenomeni halini alan Akiva Schaffer, Andy Samberg ve Jorma Taccone komedi üçlüsü The Lonely Island’la birlikte yeni bir film için çalışmalara başladı. Ekibin yeni filmi, her şeyin ters gittiği ve rezilliklerle dolu bir müzik festivalinde geçecek.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Skepta, Major Lazer, Blink 182 ve Migos gibi isimlerin programında yer aldığı Fyre Festival, Seth Rogen ve The Lonely Island ekibinin yeni filmi için çıkış noktası oldu. Özellikle katılımcıların yaşadığı zor anlarla gündeme gelen festival, büyük bir tanıtım kampanyasıyla tüm ilgileri üzerine çektikten sonra büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Bahamalarda lüks detaylarla dolu bir festival olan ve en ucuz bileti 4.000 Amerikan Doları’na satılan festivalin ne organizasyon olarak ne de kurulum olarak tam anlamıyla hazır olmaması kısa sürede her şeyin kaosa dönüşmesine ve kimi sanatçıların sahneye çıkmayı reddedip geri dönmesine sebep oldu. Festival ilk gün yaşanan olayların ardından iptal edildi.

Söz konusu festivalin haftalarca şişirilmesi ve ardından tamamen bir rezalete dönüşmesi, Seth Rogen ve The Lonely Island’ı yeni bir film için harekete geçirdi. Şu sıralar yönetmenliğini üstleneceği iki televizyon filmi ve rol alacağı sinema yapımlarının yanı sıra Evan Goldberg’le Nintendo ve SEGA arasındaki mücadeleyi konu eden Console Wars isimli belgesel üzerine çalışan Seth Rogen, Twitter hesabından söz konusu projeyi duyurdu. Seth Rogen, Fyre Festival’daki rezilliklerin sosyal medyada paylaşıldığı gün, “The Lonely Island’la her şeyin ters gittiği bir müzik festivalini konu eden film yapıyor olduğumuzu duyurmak için iyi bir gün” şeklinde bir Tweet attı.

This seems like a good time to mention the movie we are making with @thelonelyisland about a music festival that goes HORRIBLY WRONG.

