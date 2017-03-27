Sia şimdi de Susam Sokağı’nın “S” harfi bölümüne konuk oldu

Birçok farklı programda ve projede karşımıza çıkan müzisyen Sia, bu kez Susam Sokağı’nın “S” harfi için hazırlanan bölümüne konuk oldu.

1969’dan bu yana yayınlanan en kült çocuk programlarından biri olan Susam Sokağı, son olarak otizm hastalığı ile mücadele eden Julia isimli karakteri duyurmuştu. Birçok müzisyen, oyuncu ve sanatçının zaman zaman konuk olduğu Susam Sokağı’nın bu haftaki konukları arasında müzisyen Sia yer alıyor. “S” harfi için hazırlanan bölümde “S is for song” temasını işleyen ve çocuklara şarkıları öğretmeyi amaçlayan Susam Sokağı, bunun için Sia’ya şarkı söyletti. Alışık olduğumuz tarzıyla ve taktığı palyaço burnu ile şarkı söyleyen Sia’ya Kurabiye Canavarı, Elmo ve daha birçok kukla da eşlik ediyor.