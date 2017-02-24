Skepta’dan yeni klip: “No Security”

Geçtiğimiz yıl yayınladığı Konnichiwa albümüyle Mercury Ödülü kazanan İngiliz hip hop müzisyeni Skepta, geçtiğimiz aylarda yayınladığı “No Security” isimli şarkısı için çekilen kliple karşımızda.

2017 NME Ödülleri’nde Yılın En İyi Erkek Müzisyeni ödülünü kazanan Skepta, geçtiğimiz hafta sonu sahiplerini bulan BRIT Ödülleri’nden üç dalda aday olmasına rağmen eli boş ayrıldı. Konnichiwa isimli dördüncü albümüyle büyük ses getiren Skepta’nın bir sonraki hamlesi merakla bekleniyor. İngiliz müzisyen, 1975 grubundan Matty Healy ile stüdyoda olduklarını ve yeni bir şeyler üzerine çalıştıklarını doğruladı.

Skepta’nın “No Security” parçası için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.