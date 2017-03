Slowdive’dan yeni klip: “Sugar for the Pill”

Dream pop ve shoegaze türlerinin öncü ekiplerinden Slowdive, 22 yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. İngiliz grupla aynı ismi taşıyan ve 5 Mayıs’ta yayınlanacak albümden “Sugar for the Pill” şarkısı için çekilen klip bugün görücüye çıktı.

Son albümü Pygmalion‘ı 1995 yılında yayınlayan Slowdive, 2014 yılında yeniden bir araya gelmiş ve konserlere başlamıştı. Kataloğunda Julianna Barwick, A Place To Bury Strangers, Mitski ve Kevin Morby gibi isimleri bulunduran Dead Oceans tarafından yayınlanacak yeni Slowdive albümü, sekiz şarkıdan oluşuyor. Albümden yayınlanan ilk single’lardan biri olan “Sugar for the Pill” için çekilen klibin yönetmenliğini Jean-Philippe Blunt ve Thom Humphreys’ten oluşan in/out üstleniyor. Harry Smith imzalı 1957 yılında yayınlanan animasyon Heaven and Earth Magic‘ten ilham alınarak hazırlanan klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.