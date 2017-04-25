Snoop Dogg’un retrospektif albümü “Neva Left”in kapak görseli yayınlandı

19 Mayıs’ta yayınlanacak yeni Snoop Dogg albümü Neva Left, Amerikalı hip hop sanatçısının 25 yıllık kariyerinin farklı dönemlerinden esintiler taşıyan retrospektif bir kayıt olacak. Snoop Dogg’un müzikal yolculuğuna dönüp baktığı albümün kapak görselinde de 1990’ların başında çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta albümden “Promised You This” isimli şarkıyı servis eden Snoop, yaptığı açıklamada kariyeri boyunca birçok farklı projeye imza attığını ama müziğin her zaman müziğin kendisi için en üstte olduğunu dile getirdi. Neva Left albümünün de bu detayı yansıttığını düşünen Snoop Dogg, diskografisinin 15. albümünün kapak görselini de dün paylaştı.

Albümden yayınlanan ilk single olan “Promise You This”in klibini de aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.