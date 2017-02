Solange, D∆WN, Tyondai Braxton ve Mauro Refosco’nun konuk olduğu Dirty Projectors şarkısı klibiyle birlikte yayınlandı

Uzun bir aranın ardından müziğinde bol miktarda değişimle birlikte geri dönen Dirty Projectors, 24 Şubat’ta yayınlanacak yeni albümünden şarkılar servis etmeye devam ediyor. Ekibin “Cool Your Heart” isimli yeni single’ı, Dirty Projectors lideri David Longstreth’e eşlik eden isimlerle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı A Seat At The Table albümüyle Bant Mag.’ın 2016’nın en iyi 100 albümü listesinde 8 numarada yer alan Solange Knowles’un şarkı yazımını Longstreth’le birlikte üstlendiği ve vokalleriyle de kayıtta yer aldığı parçada ayrıca son dönemin dikkat çeken R&B müzisyenlerinden D∆WN da ikiliye eşlik ediyor. Eski Battles üyesi Tyondai Braxton’ın prodüksiyonunda yer aldığı, Red Hot Chili Peppers ve Atoms For Peace gibi ekiplerle yaptığı kayıt ve performanslarla tanınan vurmalı çalgı ustası Mauro Refosco’nun da ritmik dokunuşlarıyla eklemlendiği “Cool Your Heart” isimli şarkı, klibiyle birlikte yayınlandı.

Şarkının David Longstreth ve Solange Knowles’u karanlık bir yolda, bir spor araba eşliğinde gördüğümüz klibinin yönetmenliğini iki kişilik video ekibi That Go üstlenmiş. That Go’nun bugüne dek klip çektiği isimler arasında Portugal. The Man, Bat For Lashes, Röyksopp ve Father John Misty bulunuyor.

24 Şubat’ta yayınlanacak yeni Dirty Projectors albümü, grupla aynı ismi taşıyacak. Beş yıllık aranın ardından yayınlanan albüm, grubun diskografisinin tam yedinci albümü olacak. Daha önce deneysel pop sularında dolanan, kimi zaman dinleyicisini zorlamayı alışkanlık haline getiren Dirty Projectors, bu sefer farklı bir yaklaşım ve yenilenmiş bir müzikal kimlikle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.