Sónar İstanbul festivalinin görsel işitsel projelerinin yer alacağı Sónar + D programı da belli oldu

24-25 Mart’ta gerçekleşecek olan Sónar İstanbul Festivali, müzikle olduğu kadar; sanat ve teknolojinin kesiştiği, yenilikçi proje ve performansların yer alacağı Sónar + D programıyla da dikkat çekiyor. Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan festivalin Sónar + D programındaki performansların saatleri belli oldu.

Sónar + D kapsamında Sub Rosa etiketiyle yayınlanan ve 1961 yılından 2014’e, Türkiye’deki elektronik müzik üretimlerinin bir derlemesi olan albüm için özel bir program hazırlandı. Reverie Falls On All, Tuna Pase, Alper Maral ve Batur Sönmez’in sergileyeceği performanslar, 25 Mart Pazar günü SónarFoyer sahnesinde olacak.

Yine Sónar + D bünyesinde Ryoji Ikeda, Atay İlgün, NOS Live ve Acca gibi isimlerin ilginç görsel işitsel projelerinin sergileneceği AUDIOVISUAL programı da epey merak uyandırıyor. Söz konusu programın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.