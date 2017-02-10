Sónar İstanbul’da yeni isimler: Tim Hecker, Weval, İpek Görgün ve dahası

24-25 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan Sónar İstanbul’un heyecan verici programına eklenen yeni isimler ve teknolojiyle sanatı kesiştiren Sónar + D bölümünde sergilenecek olan görsel – işitsel projeler açıklandı.

Moderat, Prins Thomas, Nosaj Thing ve Clark gibi isimlerin yer aldığı festival programına eklenen son isimler, geçtiğimiz yıl yayınladığı Love Streams albümüyle büyük övgü toplayan Tim Hecker ve geçtiğimiz aylarda bir kez daha Zorlu PSM sahnesinde çalan Hollandalı elektronik müzik grubu Weval’le birlikte yerli sahneden pek çok müzisyen, prodüktör ve DJ oldu. Festivalde sahne alacak yerli isimler de şöyle: Vildan Gündüz, Style-ist, Büber, Villette, Fasitdaire, İpek Görgün & Biblo, Mabbas, Seretan, Fuchs & Cervus ve Doğu Orcan.

Ayrıca, Sónar oluşumunun en önemli kollarından biri olan, teknoloji – yaratıcılık ve sanat ekseninde gelişmiş projelerin sergilendiği Sónar + D bölümünün programı da açıklandı. Küratörlüğünü Lalin Akalan’ın üstlendiği AUDIOVISUAL isimli bölümde hem Türkiye’den hem yurt dışından heyecan verici projeler yer alacak. İkonik Japon müzisyen Ryoji Ikeda’nın, sesi fizik ve matematikle harmanladığı Supercodex performansı; müzikleri BIOSPHERE imzası taşıyan Ali Demirel’in yeni filmi The Pier‘in canlı miks eşliğinde gösterimi; Wounded Wolf Press kurucularından Atay İlgün’ün farklı ses kaynakları üzerinden bir kurgu oluşturduğu Aesthetic Animism projesi; ışık, görüntü ve ses yerleştirmeleriyle tanınan NONOTAK stüdyosunun Shiro isimli performansı; Francesco Tossini’nin analog ve dijital sesler arasında bir köprü kurduğu Rame isimli ambient performansı ve Cem+Rg’nin görselleri Osman Koç ve NOHLAB yazılımı olan NOS ile yapılan Moduler Live Set performansı bu alanda deneyimlenebilecek.

Bu alanda yer alacak diğer panel, sergi ve atölye çalışmaları da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak.

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