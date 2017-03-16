Sónar İstanbul’un günlük programları belli oldu

Moderat, Floating Points, HVOB, Matias Aguayo, Prins Thomas, Tim Hecker, Clark ve nice ismin sahne alacağı Sónar İstanbul, 24-25 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Festivalin iki gününde performansların saatleri de bugün itibariyle duyuruldu.

İki gün boyunca elektronik müziğin birçok farklı akımına yön vermiş isimleri dinleyicilerle buluşturacak olan festivalde, SónarClub, SónarLab ve SónarBox olmak üzere üç sahnedeki konserlerin programı açıklandı. Sónar İstanbul boyunca teknoloji ve sanatı kesiştiren birçok ilgi çekici projenin de sergileneceğini hatırlatalım.

Festival takvimi şöyle:

Festivalde sahne alacak space disco akımının öncü isimlerinden Prins Thomas’la Bant Mag. No:55 için yaptığımız röportaja buradan ulaşabilirsiniz.