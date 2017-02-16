Sonsuza dek çalışabilen manyetik saat: “STORY”

İsveçli tasarım şirketi Flyte’nin üzerinde çalıştığı yeni tasarımı STORY isimli bir saat. Sıradan bir saatten daha fazlasını vadeden STORY, siz ne kadar zaman çalışmasını istiyorsanız, o kadar zaman çalışıyor.

Nedir?

Şu sıralar Kickstarter üzerinden destekleri bekleyen harika tasarım STORY’nin çalışma şekli kadar, dış görüşünü de görenleri etkiliyor. Bilgisayarınız veya telefonunuz üzerinden istediğiniz bir zaman dilimine ayarlayabildiğiniz manyetik saat STORY, ister iki gün isterseniz yirmi yıl boyunca çalışabiliyor. Ahşap gövdesi üzerinde yerleştirilmiş led ekranlar sayesinde, saati net olarak anlamak isteyenleri de rahatlatan tasarımda, metal bir top hep akrep hem de yelkovan görevini yapıyor. Özellikle yere konduğunda veya duvara asıldığında aynı şekilde havada kalan top ile dikkat çeken STORY’e hayran kalmamak elde değil.

Nereden bulurum?

Bu yıl sonuna dek destekleri bekleyen Kickstarter kampanyasına buraya tıklayarak ulaşabilir, detayları inceleyebilirsiniz.

