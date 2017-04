Sony Pictures’ın “Masters of the Universe” filmi 2019’da vizyonda

He-Man bir kez daha beyazperdede! Hem yapımcısı olduğu Chuck, The O.C. ve Nikita gibi diziler hem de Cypress Hill, The Offspring, Sublime gibi isimler için çektiği kliplerle tanınan McG’nin yönetmenliğini üstleneceği Masters of the Universe uyarlamasının vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Gary Goddard’ın üstlendiği ilk Masters of the Universe filmi, bundan tam otuz yıl önce yayınlanmıştı. Sony Pictures tarafından vizyon tarihi 18 Aralık 2019 olarak belirlenen yeni Masters of the Universe filmi, Prince Adam karakterinin He-Man’e dönüşme sürecini ve Skeletor’la vereceği mücadeleyi konu edecek.

Filmle ilgili kısa açıklamalarda bulunan McG, yoldaki filmle ilk olarak He-Man ve Masters of the Universe hayranlarını onurlandırmayı istediklerini vurguladı. Bir kahramanın hem duygusal olarak yoğun hem de aksiyon dolu bir yolculuğunu anlatacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getiren yönetmen, birçok Marvel filminin prodüktörü olan Kevin Feige’ın yapımlarda kurduğu dengeyi kendilerine referans alacaklarını belirtti.

Henüz yeni Masters of the Universe filminin oyuncu kadrosuna dair bir şey açıklanmış değil. Dolph Lundgren, Frank Langella, Courteney Cox ve Billy Barty gibi isimlerin rol aldığı ilk Masters of the Universe filminin fragmanını aşağıda görebilirsiniz.