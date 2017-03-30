Sound Ports Festival, yarın akşam Tamikrest ve TAU konserleri ile devam ediyor

24 Mart’ta başlayan Sound Ports Festivali’nde sıradaki performanslar yarın akşam Salon İKSV sahnesinde gerçekleşecek. Malili topluluk Tamikrest ve Berlinli ikili TAU, İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

Yerli ve yabancı birçok farklı türde üretim yapan müzisyenin yer aldığı Sound Ports Festivali, konserlerin yanı sıra ayrıca, film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerle sürüyor. 24 Mart’ta Scratchy Sounds performansı ile başlayan festivalde yarın akşam Malili topluluk Tamikrest, Tuareg kültüründen beslendiği nefis kayıtlarıyla Salon İKSV’de olacak. Son albümleri Kidal‘dan da kayıtlar dinleyeceğimiz performansın öncesinde ise Berlinli psikedelik folk ikilisi TAU’yu izleyebilirsiniz. Yarın akşamki konserlerle ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Bu arada, festival kapsamında bu akşam, Bant Mag.’in katkılarıyla Bant Mag. Havuz’da The Wonderful Kingdom of Papa Alaev filminin gösterimi yapılacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.