Soundbrut – DrVa gitar pedalları

Hayvanlar Alemi’nden tanıdığımız Özüm İtez ve Hazar Mutgan’ın Stockholm çıkışlı şirketleri SoundBrut’ün, DrVa ismini verdikleri, kendileri tarafından tasarlanan ve üretilen gitar pedalı ile tanışın.

Nedir?

Dr ve Va olarak adlandırılmış iki efekti bir araya getiren DrVa, tabiri caizse aslında bir “overdrive + clean boost” pedalı. 18 farklı sesin elde edilebileceği Va bölümü, 60’lardan kalma bir ton devresi ve gitarın özgün sesi koruyarak 20 dB arttırabilen bir boost devresinden oluşuyor. Dr bölümü ise, sert karakterli ve parlak bir overdrive devresinden oluşuyor. Her ikisi birlikte çalıştığında kolaylıkla, armonik açıdan zengin ve havai bir (veya 18 ayrı) ses elde edebiliyorsunuz.

Nereden bulurum?

Stokolm çıkışlı Soundbrut’ün DrVa gitar pedalına buradan ulaşabilir, detaylı bilgi edinebilirsiniz.