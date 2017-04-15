“Star Wars Adventures” çizgi roman serisi, sonbaharda yayına başlıyor

IDW Publishing ve Lucasfilm ortaklığıyla yeni bir Star Wars çizgi roman serisi geliyor. Sonbaharda yayına başlayacak ve her ay bir cilt yayınlanacak Star Wars Adventures serisinin yaratıcı ekibi henüz açıklanmadı.

Dün ilk fragmanı yayınlanan Star Wars: The Last Jedi filminden hemen önce raflarda yerini alacak olan Star Wars Adventures, daha çok çocuk okuyucuları hedefleyen bir seri olacak. Tek ve devamlı bir hikaye yerine, birçok farklı karakterin farklı zaman ve mekanlardan hikayelerini anlatacak olan Star Wars Adventures serisi, IDW Publishing kataloğundaki ilk Star Wars yayını olacak. Bugüne kadar birçok farklı Star Wars çizgi roman serisi Marvel etiketiyle yayınlanmıştı.

Star Wars Adventures serisinin tanıtımı için paylaşılan ilk iki görselde Finn ve Rey gibi yeni nesil Star Wars karakterlerini; Luke Skywalker, Han Solo ve Princess Leia gibi orijinal karakterlerin gençlikleriyle bir arada görüyoruz.