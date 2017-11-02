“Star Wars: The Last Jedi”dan bir fragman daha

Rian Johnson’ın yazıp yönettiği yeni Star Wars filmi The Last Jedi için geri sayım sürüyor. 15 Aralık’ta vizyona girecek filmden bir fragman daha görücüye çıktı.

Serinin son filmi The Force Awakens‘la birlikte Star Wars evrenine dahil olan Oscar Isaac, Daisy Ridley, John Boyega, Domhnall Gleeson ve Adam Driver gibi oyuncular, sekizinci filmle birlikte bir kez daha karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden ve Star Wars denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Carrie Fisher da yoldaki filmde bir kez daha Leia olarak beyazperdede olacak. Bu filmle birlikte Star Wars evreninde ilk kez rol alacak oyuncular arasında Laura Dern ve Benicio Del Toro bulunuyor.

Awake ismini taşıyan yeni The Last Jedi fragmanı, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.