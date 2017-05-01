“Star Wars”la değişen bir hayat: “5-25-77”

Patrick Read Johnson’ın 25 Mayıs 1977 tarihinde izlediği Star Wars filminin hayatını nasıl değiştirdiğine odaklanan otobiyografik filmi, çekilmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ABD’de vizyona giriyor. Filmle ilgili fazlasıyla merak uyandıran bir fragman görücüye çıktı.

Spaced Invaders ve Baby’s Day Out gibi 90’ların popüler filmlerine imza atan Patrick Read Johnson’ın sekiz yaşında izlediği 2001: A Space Odyssey ve sonrasında izlediği Star Wars, kendi filmini çekmek konusunda yönetmene en büyük ilham kaynağı olan yapım olmuş. Star Wars‘a olan hayranlığının yanı sıra filmde gerçekçi bir aşk hikayesine de yer veren Patrick Read Johnson’ın gençliğini canlandıran isimse özellikle komedi ve gençlik filmleriyle tanınan John Francis Daley. 5-25-77 olarak isimlendirilen film, 25 Mayıs 2017’de ABD’de sınırlı sayıda salonda vizyona girecek. Filmin kısa süre içerisinde dijital platformlarda da yerini alması bekleniyor.

Star Wars serisinin yeni filmleri, spin-offlar ve seriyle ilgili belgeseller derken, 5-25-77 filmi de Star Wars hayranlığını işleyen ilginç bir film olarak ön plana çıkıyor. Planlanandan on yıl sonra vizyona girecek olan filmin Star Wars filmlerine referanslar taşıyan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.