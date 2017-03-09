Starz’ın Neil Gaiman uyarlaması “American Gods”tan yeni fotoğraflar

Bryan Fuller ve Michael Green ikilisinin Starz için Neil Gaiman’ın aynı isimli fantastik romanından uyarladığı American Gods dizisinin ilk sezonu için geri sayım sürüyor. İlk gösterimini SXSW kapsamında yaptıktan sonra 30 Nisan’da Starz ekranlarında yayınlanmaya başlayacak diziden yeni fotoğraflar geldi.

Ricky Whittle, Ian McShane, Crispin Glover ve Gillian Anderson gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yapımcıları Bryan Fuller ve Michael Green, daha önce Heroes dizisinde bir arada çalışmıştı. Gaiman’ın dizinin senaryosunun yazım aşamalarında da ekiple birlikte çalıştığı ve bu projeye tam anlamıyla destek verdiği de biliniyor.

Diziden görücüye çıkan yeni fotoğraflar aşağıda görülebilir.