Stephan Micus, Esmerine, Okay Temiz ve nicesinin çalacağı Zorlu PSM Caz Festivali’ne hazırlık

3-12 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleşecek olan Zorlu PSM Caz Festivali, zengin programında Stephan Micus, Esmerine, Okay Temiz, Pantha Du Prince, Chick Corea, Jan Garbarek Group ve nice ismi bir araya getiriyor. Festivale geri sayımımızı, programdan öne çıkan 10 isimden seçtiğimiz şarkılarla yapıyoruz.

Jan Garbarek Group – Maracuja

Pantha Du Prince – Welt Am Draht

Okay Temiz Oriental Wind – Chila-Chila

Stephan Micus – Flying Horses

Esmerine – Lost Voice

Gaye Su Akyol – Eski Tüfek

Brazzaville – Queenie

Beth Hart – Tell Her You Belong To Me

Chick Corea Trio – It Could Happen To You

Önder Focan & Şallıel Bros FUNKBOOK – İlk Yudum