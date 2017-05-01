Stephan Micus, Esmerine, Okay Temiz ve nicesinin çalacağı Zorlu PSM Caz Festivali’ne hazırlık

3-12 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleşecek olan Zorlu PSM Caz Festivali, zengin programında Stephan Micus, Esmerine, Okay Temiz, Pantha Du Prince, Chick Corea, Jan Garbarek Group ve nice ismi bir araya getiriyor. Festivale geri sayımımızı, programdan öne çıkan 10 isimden seçtiğimiz şarkılarla yapıyoruz.
Jan Garbarek Group – Maracuja
Pantha Du Prince – Welt Am Draht
Okay Temiz Oriental Wind – Chila-Chila
Stephan Micus – Flying Horses
Esmerine – Lost Voice
Gaye Su Akyol – Eski Tüfek
Brazzaville – Queenie
Beth Hart – Tell Her You Belong To Me
Chick Corea Trio – It Could Happen To You
Önder Focan & Şallıel Bros FUNKBOOK – İlk Yudum