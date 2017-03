Stephen King uyarlaması “IT”ten yeni görüntüler

Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard ve Wyatt Oleff’in başrollerinde yer aldığı, Stephen King’in ünlü romanından sinemaya uyarlanan IT‘ten yeni görüntüler paylaşıldı.

2013 yılında vizyona giren korku filmi Mama‘yla tanınan Andrés Muschietti’nin yönetmenliğini üstlendiği IT, söz konusu romandaki hikayeyi anlatacak iki filmin ilki olacak. 8 Eylül 2017 tarihinde vizyonda olacak filmin senarist ekibinde True Detective senaristi Cary Fukunaga, geçtiğimiz yıl vizyona giren korku filmi Wolves at the Door‘un senaristi Gary Dauberman ve bugüne dek daha çok kısa filmler ve televizyon yapımlarında çalışan Chase Palmer yer alıyor.

1990 yılında bir mini seri olarak televizyona uyarlanan IT, özellikle kült karakter Pennywise’ı canlandıran Tim Curry’nin performansıyla hatırlanıyor. Filmde söz konusu karakteri canlandıracak Bill Skarsgård’ın performansı, IT’e dair en büyük merak unsurlarından biri.

New Line Cinema’nın filmden yayınladığı yeni görselleri aşağıda görebilirsiniz.