Steve McQueen’den yeni bir Tupac Shakur belgeseli geliyor

12 Years A Slave‘in ödüllü yönetmeni Steve McQueen, yeni bir Tupac Shakur belgeseli için hazırlıklara başladı. Tupac’in ailesinin de destekleriyle hayata geçecek olan belgeselin 2019 yılında yayınlanması planlanıyor.

Benny Boom’un yönetmenliğini üstlendiği biyografik Tupac Shakur filmi All Eyez On Me, önümüzdeki ay vizyonda olacak. Özellikle efsanevi müzisyenin aile fertlerinin filmdeki bazı detayların yanlış aktarılmış olmasıyla ilgili gösterdikleri tepkilerin ardından, yeni bir Tupac belgeselinin çekiliyor olması pek de şaşırtıcı değil. Yoldaki belgeselin yapımcıları arasında da yer alan, müzisyenin teyzesi Gloria Cox, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tupac’in annesi Afeni Shakur’un böyle bir projeyi gerçekleştirmeyi çok istediğini dile getirdi. Tupac’in hikayesini olduğu gibi yansıtacak bir belgesel hazırladıklarını vurgulayan Gloria Cox, 1996 yılında hayatını kaybeden müzisyeni savunacak bir film yapmayacaklarını ve Tupac’in kendi seçimleri, aksiyonları ve sözleriyle kendini anlatacak bir belgesel hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Şu sıralar önümüzdeki yıl vizyona girecek ve oyuncu kadrosunda Elizabeth Debicki, Viola Davis, Liam Neeson ve Colin Farrell gibi isimlerin bulunduğu yeni filmi Widows‘un çekimlerini yapan Steve McQueen de projeye dair açıklamalarda bulundu. New York’ta sinema eğitimi aldığı 1990’lı yıllarda hayatının hip hop ve özellikle Tupac’le dolu olduğunu söyleyen McQueen, kendisi için bir kahraman olan müzisyenin hayatını detaylı bir şekilde araştıracağı için fazlasıyla heyecanlı olduğunun altını çizdi.