Steven Soderbergh’in yıldız oyuncularla dolu yeni filmi “Logan Lucky”den fragman ve poster

Son olarak The Knick dizisiyle karşımıza çıkan Amerikalı yönetmen Steven Soderbergh’in yeni uzun metraj filmi Logan Lucky, büyük bir soygun planlayan iki kardeşi konu ediyor. Adam Driver, Channing Tatum, Riley Keough, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Katherine Waterston ve Hilary Swank gibi isimleri bir araya getiren iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmden yeni bir fragman ve poster görücüye çıktı.

Ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen bir soygunu konu etmesiyle, Soderbergh’in üç filmini de yönettiği Ocean’s 11 serisini andıran Logan Lucky, ağustos ayında vizyona girecek. Yönetmenin son filmlerinde sıklıkla bir arada çalıştığı Channing Tatum ve Star Wars: The Force Awakens, Paterson ve Silence gibi filmlerdeki performanslarıyla son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Adam Driver’ın kardeşleri canlandırdığı filmin yapımcıları arasında da Channing Tatum’la birlikte Gregory Jacobs, Mark Johnson ve Reid Carolin bulunuyor.

Senaryosu Rebecca Blunt imzası taşıyan filmden yayınlanan yeni fragman ve poster aşağıda görülebilir.