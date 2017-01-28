“Stranger Things” oyuncularından Millie Bobby Brown, “Godzilla”nın devam filminde rol alacak

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things‘te canlandırdığı Eleven karakteriyle hayatımıza giren Millie Bobby Brown, 2019’da vizyona girecek yeni Godzilla filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Godzilla ve King Kong’un ana karakterleri olacağı bir sinematik evren kurgulayan Legendary Pictures, Godzilla: King of Monsters isimli yeni filmde Millie Bobby Brown’ın hangi karakteri canlandıracağını açıklamadı. Şu sıralar Stranger Things dizisinin ikinci sezon çekimlerinde olan Brown’ın rol alacağı ilk sinema filmi olan Godzilla: King of Monsters‘ın ardından 2020 yılında söz konusu karakter ve King Kong’u karşı karşıya getirecek filmde de rol alması bekleniyor.

Legendary’nin Godzilla filmlerinin ilkini Gareth Edwards yönetmişti. Bir süredir yönetmeni belli olmayan ikinci filmini çekecek isimse senaristlerden biri olan Michael Dougherty. Superman Returns, X-Men: Apocalypse ve nice korku filminin senaristi olan Dougherty, son olarak 2015 yılında vizyona giren Krampus filminde yönetmen olarak karşımıza çıkmıştı.