“Stranger Things”in ikinci sezonunda da müzikler S U R V I V E üyelerinden

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things‘in ilk sezonunun müzikleriyle dikkatleri üstüne çeken S U R V I V E grubunun üyeleri Kyle Dixon ve Michael Stein, dizinin yeni sezonunda da atmosferik ve sürükleyici seslerle karşımıza çıkacak.

Austin çıkışlı grup, fazlasıyla büyük yankı uyandıran Stranger Things müzikleriyle birlikte Grammy adaylığı kazanmıştı. 80’lerin korku ve fantastik filmlerine referanslar veren synth tonlarını yeniden canlandıran Dixon ve Stein, The Vinyl Factory’ye verdikleri röportajda yeni sezon müziklerine dair ipuçları da verdi. Kyle Dixon, Stranger Things‘in ana karakterlerinin yeni sezonda daha fazla Upside Down’da zaman geçireceğini bu yüzden daha garip müzikler hazırladıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Cadılar Bayramı olan 31 Ekim’de Netflix’te ikinci sezonuyla yayında olacak Stranger Things için heyecan verici bekleyiş sürüyor. Diziyle özdeşleşen S U R V I V E grubu, ikinci uzunçaları olan RR7349 albümünü geçtiğimiz eylül ayında Relapse Records etiketiyle yayınlamıştı. Aşağıdaki bağlantıdan, ilk Stranger Things sezonunun müziklerinden “Kids” isimli parçayı dinleyebilirsiniz.