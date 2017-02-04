“Stranger Things”in ikinci sezonundan ilk fotoğraf geldi

Netflix’in ilk sezonuyla kısa sürede bir fenomen haline gelen dizisi Stranger Things, merakla beklenen ikinci sezonuyla önümüzdeki aylarda geri dönüyor. 1984 yılında geçecek ve dokuz bölümden oluşacak sezondan yayınlanan ilk fotoğrafta Mike, Lucas ve Dustin karakterlerini, Ghostbusters kostümleriyle görüyoruz.

Paul Reiser, Sean Astin, Sadie Sink ve Brett Gelman gibi isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olduğu diziden ilk teaser, yarın gece gerçekleşecek Superbowl final maçı sırasında yayınlanacak. Dizinin yeni sezonundan görücüye çıkan ilk fotoğrafı aşağıda görebilirsiniz.