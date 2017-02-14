“Stranger Things”in yaratıcılarından dizinin geleceğine dair açıklamalar

İkinci sezonu önümüzdeki ekim ayında Netflix’te görücüye çıkacak olan Stranger Things‘ten yeni fotoğraflar görücüye çıktı. Ayrıca dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, kısa sürede bir fenomene dönüşen Stranger Things‘in geleceğine dair ipuçları ve tahminlerini açıkladı.

Entertainment Weekly’ye bir röportaj veren ikili, dizinin dört ya da beş sezon devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi. Özellikle dizinin sonunun çok net bir şekilde olmasını istediklerini vurgulayan Matt Duffer, Stranger Things‘in artık ilgi görmediği için sona eren dizilerden biri olmayacağının altını çizdi. İkinci sezonun sonunda izleyicilerin tatmin olacağını ama sonraki sezonlarda daha kapsamlı şekilde işlenecek bazı detayların da olacağını dile getiren Duffer Kardeşler, yeni bölümlerde Will Byers karakterinin ilk sezonda yaşadıklarının ardından bir tür travma yaşadığını ve gerçek olup olmadığını anlayamadığı görüntüler gördüğünü de söyledi.

Dizinin ikinci sezonundan yayınlanan yeni görseller ve geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkan ilk fragmanı aşağıda görebilirsiniz.