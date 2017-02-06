“Stranger Things”in yeni sezonundan ilk tadımlık video geldi

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things‘in ikinci sezonundan ilk teaser, dün gece gerçekleşen Super Bowl finali esnasında görücüye çıktı. Duffer Kardeşler’in yaratıcısı olduğu ve 1980’lerin kült korku yapımlarına bol miktarda referans barındıran dizinin ikinci sezonu, sonbaharda yayında olacak.

Stranger Things‘in yapımcılarından Shawn Levy, yaptığı açıklamada dizinin ikinci sezonunun çok daha karanlık bir atmosfere sahip olacağını dile getirmişti. Yayınlanan ilk teaser da bunu doğrular nitelikte. Ekip olarak yarattıkları karakterleri artık daha iyi tanıdıklarının altını çizen Levy’ye göre ikinci Stranger Things sezonu ilkine göre daha kuvvetli ve iddialı olacak.

Paul Reiser, Sean Astin, Sadie Sink ve Brett Gelman gibi isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olduğu diziden yayınlanan ilk teaser, yayın tarihi olarak Cadılar Bayramı’nı işaret ediyor. Yani, 9 bölümlük yeni Stranger Things sezonu için ekim ayına kadar bekleyeceğiz.