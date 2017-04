Sufjan Stevens’ın “Carrie & Lowell” albümünü çaldığı konser, internetteki yerini aldı

Amerikalı müzisyen ve besteci Sufjan Stevens, şu sıralar The National üyesi Bryce Dressner’la birlikte Nico Muhly ve James McAlister’ın yer aldığı yeni projesiyle meşgul. Müzisyenin yayınladığı son solo albüm olan Carrie & Lowell‘ın konser albümü Asthmatic Kitty Records etiketiyle yayınlanmasının ardından plak şirketi söz konusu konserin tamamını Vimeo hesabı üzerinden yayınladı.

“Should Have Known Better” ve “No Shade In The Shadow Of The Cross” gibi parçaların öne çıktığı albüm, birçok müzik mecrasından övgüler toplamıştı. Sufjan Stevens ve ekibinin 2015 sonbaharında Güney Carolina’daki The North Charleston Performing Arts Center’da gerçekleşen konserin tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.