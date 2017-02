Sun Kil Moon’dan Steve Shelley eşliğinde tam 16 şarkılık yeni albüm

Mark Kozelek’in solo projesi Sun Kil Moon, yepyeni bir albümle karşımızda. Common As Light and Love Are Red Valleys of Blood ismini taşıyan albüm, Sun Kil Moon diskografisinin sekizinci uzunçaları.

Çift CD / plak formatında 17 Şubat Cuma günü satışa sunulacak olan albüm, Sun Kil Moon’un web sitesinde dinlemeye açıldı. Common As Light and Love Are Red Valleys of Blood albümüyle ilgili yapılan basın açıklamasında, söz konusu kayıtta yer alan parçaların 2016 yılının ilk yarısında, Kozelek’in yaptığı turne esnasında başına gelenler, gözlemleri ve dünya genelinde olan bitenlerden yola çıkarak yazılmış. Son olarak 2015 yılında Universal Themes albümüyle karşımıza çıkan Sun Kil Moon’un yeni albümü, Sonic Youth davulcusu Steve Shelley eşliğinde kaydedilmiş.

Rough Trade / Caldo Verde ortaklığıyla yayınlanan albüm, an itibariyle Sun Kil Moon’un web sitesinden dinlenebiliyor. Toplamda 16 şarkıdan oluşan albümün şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.

CD 1:

1. “God Bless Ohio”

2. “Chili Lemon Peanuts”

3. “Philadelphia Cop”

4. “The Highway Song”

5. “Lone Star”

6. “Window Sash Weights”

7. “Sarah Lawrence College Song”

8. “Butch Lullaby”

CD 2:

1. “Stranger Than Paradise”

2. “Early June Blues”

3. “Bergen to Trondheim”

4. “I Love Portugal”

5. “Bastille Day”

6. “Vague Rock Song”

7. “Seventies TV Show Theme Song”

8. I Love You Forever and Beyond Eternity”