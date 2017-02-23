Suriyeli eşcinsel mültecilerin İstanbul’daki yaşamını konu eden belgesel: “Mr. Gay Syria”

Ayşe Toprak’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Suriyeli eşcinsel mültecilerin İstanbul’daki yaşamı, karşılaştıkları zorluklar ve Avrupa’da daha iyi şartlarda bir gelecek kurmak için hayallerini konu eden Mr. Gay Syria belgeseli, desteklerinizi bekliyor.

Belgesel özellikle Mahmoud ve Husein isimli iki mültecinin yaşantılarına odaklanıyor. Her ülkeden bir temsilcinin katıldığı Mr. Gay World’de Suriye adına yer alabilmek için bir yarışma düzenleyen, İstanbul’daki Suriyeli LGBTİ topluluğunu yakından gördüğümüz belgesel, iki yıldan fazla süre içinde çekilmiş. Türkiye dışında Almanya, Malta ve Norveç’ten de çeşitli görüntülerin yer aldığı Mr. Gay Syria‘nın yönetmeni olan Ayşe Toprak, uzun bir süre boyunca Al Jazeera Türkiye ekibinde çalışmış. Toprak’ın ilk uzun metraj filmi olacak Mr. Gay Syria için Kiss Kiss Bank Bank üzerinden bir yardım kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar hedeflenen bütçenin yarısına ulaşılan kampanya için 23 gün daha kaldı!

Söz konusu kampanyaya buraya tıklayarak ulaşabilir, aşağıdaki bağlantıdan da film için hazırlanan tanıtım klibini izleyebilirsiniz.