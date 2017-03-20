Susam Sokağı yapımcıları, yeni karakterlerinin otistik bir kukla olacağını açıkladı

2015 yılında çocuklarda otizmin farkındalığını yaratmak için özel bir kitap hazırlayan Susam Sokağı yaratıcıları, otizm ile mücadele eden Julia isimli karaktere ilk kez bu kitapta yer vermişti. Şovun yapımcıları şimdi de Julia’nın yeni bölümlerde yer alacağını duyurdu.

Uzun yıllardır her bölümde çocuklara sayısız alanda bilgi vermeye çalışan ve bunu kuklalar ile yapan Susam Sokağı, bu kez otizme odaklanıyor. 2015’te yayınlanan ve çocuklarda otizmin farkındalığını yaratmak için hazırlanan kitabın ardından, şimdi de kitaptaki otistik karakter Julia, nisan ayı itibariyle Susam Sokağı bölümlerinde yer alacak bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Bir TV programında açıklanan ve daha önce görmeyenlerle tanıştırılan karakterin kız seçilmesinin sebebi de otizm hastalarından erken yaşta teşhis edilenlerin büyük bir bölümünün kızlar olması.