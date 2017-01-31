“Swamp Thing”in yaratıcılarından Bernie Wrightson emekliye ayrıldığını duyurdu

Amerikalı efsanevi çizgi roman sanatçısı Bernie Wrightson, 45 yıllık kariyerini sonlandırmak zorunda kaldığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda bir beyin ameliyatı geçiren Wrightson, artık sağlığına dikkat etmek için emekliye ayrıldığını Facebook’tan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özellikle korku türünde yaptığı çalışmalarla tanınan Wrightson, kariyeri boyunca Dark Horse, DC, Marvel, Fantagraphics, IDW ve Eclipse gibi prestijli yayın evleriyle çalıştı. Özellikle yazar Len Wein eşliğinde hayata geçirdği Swamp Thing serisi ve 1983 yılında yayınlanan, kendisinin hem yazar hem çizer olarak yer aldığı Bernie Wrightson’s Frankenstein ile tanınan çizer; The Mist, Ghostbusters ve Spider-Man gibi filmlerde de konsept sanatçısı olarak görev almıştı.

Yaptığı açıklamada beyin ameliyatının ardından kimi kalıcı hasarların gözlemlendiğini; artık sol elini kullanamadığını ve yürümekte bir hayli zorlandığını açıklayan Wrightson, 68 yaşında emekliye ayrıldı. Bugüne dek çizgi roman ve edebiyat dünyasının birçok önemli ödülünü kazanan Wrightson, son olarak 2015 yılında Inkwell Ödülleri’nde “Hayat Boyu Başarı” ödülüyle onurlandırılmıştı.