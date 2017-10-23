SZA, Kevin Parker ve Mark Ronson’la yeni bir albüm için stüdyoda

Bu yıl yayınladığı ilk solo albümü Ctrl ile modern R&B sahnesinin yeni yıldızı haline gelen SZA, Los Angeles Times’a verdiği röportaja yeni albümüne dair ipuçları verdi.

İnsanların müziğini tanımlamak için farklı janr ve etiketler kullanıyor olmasını ilginç bulduğunu dile getiren SZA, Tame Impala’dan Kevin Parker ve ünlü prodüktör Mark Ronson’la birlikte yeni bir albüm için çalıştığını da açıkladı. Söz konusu albümün ikinci SZA albümü mü yoksa üçlünün özel bir projesi mi olduğu henüz bilinmiyor.

Mark Ronson ve Kevin Parker daha önce de SZA ile bir iş birliği yapmıştı. Parker ve SZA ile çeşitli kayıtlar yaptıklarını açıklayan Mark Ronson, Avustralyalı müzisyen Kevin Parker’la yaz aylarında Governors Ball Music Festival’da gerçekleştirdikleri DJ sette bu şarkılardan birini çalmıştı.