“T E Ş H İ R by Fibroin” sergisi, 27 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılıyor

27 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılışı gerçekleşecek ve Fibroin kolektifinin küratörlüğünü üstlendiği T E Ş H İ R sergisinde, 18 farklı sanatçının çalışması görülebilecek.
Fibroin kolektifinin hazırladığı T E Ş H İ R, “teşhir” kelimesinin alışılmış anlamının dışına çıkıyor ve harflerin arasını açarak, kavramın özünü araştırıyor. Fibroin kolektifi tarafından küratörlüğü yapılan sergideki çalışmalar, gösterme ve görme eylemlerinin modern toplumda uğradığı evrimi araştırarak ziyaretçilerin yeni keşifler yapmasını da sağlıyor.
Açılışın ardından gerçekleşecek olan DJ setle, serginin kutlaması Bant Mag. Havuz / Bina’da devam ediyor. Fibroin kolektifinin bir araya getirdiği 19 sanatçının çalışmalarının görülebileceği T E Ş H İ R by Fibroin sergisinde yer alacak sanatçıları aşağıda görebilir, sergi ve etkinlike ilgili tüm gelişmeler için etkinlik sayfasını takip edebilirsiniz.
Ada Tuncer
Burak Ata
Gökhan Gökseven
Gözde Gürel
Horasan
Kadir Kayserilioğlu
Merve Morkoç
Merve Vural
Murat Güzelgün
Öykü Topal
Renin Zeynep Şimşek
Sabo Akdağ
Sarp Sözdinler
Tolga Tarhan
Uzay Çöpü
Yağız Gülseven
Yusuf Ağım
Zeynep Birced