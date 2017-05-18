“T E Ş H İ R by Fibroin” sergisi, 27 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılıyor

27 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılışı gerçekleşecek ve Fibroin kolektifinin küratörlüğünü üstlendiği T E Ş H İ R sergisinde, 18 farklı sanatçının çalışması görülebilecek.

Fibroin kolektifinin hazırladığı T E Ş H İ R, “teşhir” kelimesinin alışılmış anlamının dışına çıkıyor ve harflerin arasını açarak, kavramın özünü araştırıyor. Fibroin kolektifi tarafından küratörlüğü yapılan sergideki çalışmalar, gösterme ve görme eylemlerinin modern toplumda uğradığı evrimi araştırarak ziyaretçilerin yeni keşifler yapmasını da sağlıyor.

Açılışın ardından gerçekleşecek olan DJ setle, serginin kutlaması Bant Mag. Havuz / Bina’da devam ediyor. Fibroin kolektifinin bir araya getirdiği 19 sanatçının çalışmalarının görülebileceği T E Ş H İ R by Fibroin sergisinde yer alacak sanatçıları aşağıda görebilir, sergi ve etkinlike ilgili tüm gelişmeler için etkinlik sayfasını takip edebilirsiniz.

Ada Tuncer

Burak Ata

Gökhan Gökseven

Gözde Gürel

Horasan

Kadir Kayserilioğlu

Merve Morkoç

Merve Vural

Murat Güzelgün

Öykü Topal

Renin Zeynep Şimşek

Sabo Akdağ

Sarp Sözdinler

Tolga Tarhan

Uzay Çöpü

Yağız Gülseven

Yusuf Ağım

Zeynep Birced

