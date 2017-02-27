Tamikrest, TAU, Ester Rada ve dahası 24 Mart – 2 Nisan’da Sound Ports Festivali’nde

Bu sene 24 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sound Ports Festivali’nin teması “Journey Within” olarak açıklandı. Tamikrest, TAU, Buttering Trio gibi isimleri ağırlayacak olan Sound Ports, yerli sahneden de birçok ismi konuk edecek.

Geçtiğimiz yıl Gülbaba Management tarafından İstanbul ve Tel Aviv’de gerçekleşen ve iki kültürü müzik yardımıyla bir araya getiren Sound Ports Festivali, önümüzdeki ay sonunda bir kez daha müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İki akşam üst üste Salon İKSV’deki konserler ile birçok farklı türde müzisyeni İstanbullu dinleyicilerle buluşturacak olan Sound Ports İstanbul, 31 Mart akşamı dünya müziğinde dikkat çeken Tuareg müziği topluluğu Tamikrest ve Alman ikili TAU’yu İstanbullu müzikseverler ile buluşturacak. 1 Nisan akşamında ise Tel Avivli trip-hop üçlüsü Buttering Trio, Etiyopyalı Ester Rada ve Da Poet ile İdil Meşe ikilisinin projesi Rain Lab Salon İKSV sahnesinde olacak.

İngiltere müzik sahnesinin 70’lerden günümüze uzanan ismi, Clash ile birçok turnede birlikte çalan ve Iggy Pop, Blondie başta olmak üzere sayısız kült isimle yan yana gördüğümüz DJ Scratchy’inin Scratch Sounds projesi ile 24 Mart’ta Arkaoda’da açılış partisinde festivalin konuğu olacak. Bu sene “Journey Within” teması ile karşımızda olacak festivalde Ambient Havuzu (Ambient Pool) isimli etkinlikte 25 Mart akşamı TSU! ve Duo: Gölgesiz, Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak. Şehir Rituelleri (Urban Rituels) isimli etkinlikte ise 26 Mart akşamının KargART’taki konukları Kam Ata ve Yakuza Ensemble olacak.

Çeşitli gösterimlerin ve yan etkinliklerin de gerçekleşeceği festivalle ilgili gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.