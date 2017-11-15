Tarık Töre’nin kişisel sergisi “Whellkom”, yarın Pilot Galeri’de açılıyor

Palmiyeler’den tanıdığımız Tarık Töre’nin geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili hissiyatlarına tanıklık edeceğiniz Pilot Galeri’deki ilk kişisel sergisi Whellkom yarın akşam açılıyor.

Birçok farkı disiplinde yaptığı üretimlerle tanıdığımız Tarık Töre, bu kez kişisel sergisi Whellkom ile karşımızda. Palmiyeler’den de tanıdığımız Töre’nin gelecekle ilgili kaygılarınızı kendine has bir şekilde gidereceği ve alıştığımız düzenin evrileceği mekanlara, zamanlara ve dahasına tanıdık göndermeler yaptığı sergisi, yarın akşamdan itibaren 23 Aralık’a dek Pilot Galeri’de görülebilir. Sergiyle ilgili daha fazla detay için etkinlik sayfasına buradan ulaşabilir, Tarık Töre’nin sergisi için yaptığı açıklamayı ise aşağıda bulabilirsiniz.

Tarık Töre’nin Pilot Galeri’deki ilk solo sergisine hoş geldiniz. Şimdi tanıdık ama tuhaf bir görüntüyle karşılaşmak üzeresiniz, kalabalıkların bir araya geldiği, kalabalıkların büyüdüğü, yürüyüşlerin uzadığı bir manzara. Farklı devirler birbirine karışır. Maskeler ve kılıçlar; şövalyeler, bilim insanları, kılık değiştirmiş kaçıklar; futbol kaleleri ve bir tipi*. Sersemlersiniz. Büyük bir değişim yaşanmak üzeredir, şehrin göbeğinde veya terk edilmiş bomboş bir arazide. Töre’nin son dönem resimleri zamana, mekana ve ölçeğe dair algımızla oynarken belirgin bir çalkantı ile geleceğe dair yoğun bir umut arasında ince bir denge kuruyor. Farklı zaman tünellerinden seçtiği motifleri tek bir çalışmada toplayarak kişisel mitolojisini inşa ediyor. Bu ne bir cennet ne de vaat edilmiş bir toprak.