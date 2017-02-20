Taron Egerton’lı “Robin Hood” filminden ilk set fotoğrafları geldi

Son dönemin dikkat çeken aktörlerinden Taron Egerton’ın başrolünde olacağı yeni Robin Hood filminin çekimleri Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde devam ediyor. Otto Bathurst’ün yönetmenliğini üstlendiği ve Leonardo DiCaprio’nun yapımcı ekibinde yer aldığı filmin setinden ilk fotoğraflar görücüye çıktı.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek The Flash filminin de senaristi olan Joby Harold’ın senaryosunu yazdığı yeni Robin Hood filminin oyuncu kadrosunda Egerton’la birlikte Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve Newson ve Ben Mendelsohn yer alıyor. Tüm dünyada 23 Mart 2018 tarihinde gösterime girecek olan Robin Hood filminin setinden gelen ilk fotoğraflar aşağıda görülebilir.