Tartakovsky açıkladı: “Samurai Jack”, beşinci sezonuyla birlikte sona eriyor

Yaklaşık on üç yıl sonra ekranlara geri dönecek olan animasyon serisi Samurai Jack‘in yaratıcısı Genndy Tartakovsky’den yoldaki sezona dair açıklamalar geldi.

Uzun bir aranın ardından beşinci sezonuyla Adult Swim’e geri dönecek olan Samurai Jack‘ten şimdiye dek yayınlanan fragman ve kısa klipler, izleyicileri karanlık bir atmosferin beklediğine işaret ediyordu. Entertainment Weekly’ye bir röportaj veren Tartakovsky, beşinci Samurai Jack sezonunun söz konusu serinin final sezonu olacağını açıkladı.

“Buraya kadar, bu kesinlikle bir bitiş ve harika bir son” diyen Tartakovsky, beşinci sezonun final bölümlerini henüz görmediğini yalnızca storyboard’unu hazırladığını söyledi. Samurai Jack hayranları için fazlasıyla tatmin edici bir finalin yolda olduğunun altını çizen Tartakovsky, kendisi için de bu karakter ve maceralarına veda etmek için doğru bir yol izlediklerini sözlerine ekledi.

Dizinin izlediğimiz son bölümünün 50 yıl sonrasında geçecek olan yeni Samurai Jack sezonundan yayınlanan ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.