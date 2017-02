Taviani’lerden Arquette’lere: Beyaz perdenin başarılı kardeşleri

Bu ay vizyona girecek Manchester by the Sea’deki performansıyla adından söz ettiren Casey Affleck ve abisi Ben Affleck’ten ilhamla, beyaz perdenin başarılı kardeşlerini masaya yatırıyoruz.

Yazı: Zeynep Naz İnansal – İllüstrasyon: Ada Tuncer

Sofia & Roman Coppola

Babaları Francis Ford Coppola sayesinde sinema endüstrisinin içine doğan ve çocukluklarını The Godfather filmlerinin setinde geçiren Sofia ve Roman Coppola’nın kariyer olarak sinemaya yönelmesinin çok şaşırtıcı olduğu söylenemez. Virgin Suicides ve Lost in Translation gibi kendi yazıp yönettiği filmlerle adını duyuran Sofia Coppola, şu an yeni filmi The Beguiled üzerine çalışıyor. Abisi Roman da prodüktörlüğünü yaptığı dizi Mozart in the Jungle’la ses getirmeden önce Wes Anderson’la, prodüktör ve senarist olarak birçok işbirliği yapmıştı. Oldukça iddialı bir babaya sahip olan bu ikilinin uzun zaman önce kendi seslerini bulup bağımsızlıklarını kazandığını söyleyebiliriz.

Shirley MacLaine & Warren Beatty

En İyi Erkek Oyuncu, Film, Senaryo ve Yönetmen dallarında toplam 14 kez Oscar’a aday olan Warren Beatty ve 6 kez Oscar adayı olmuş dansçı, oyuncu, şarkıcı, yazar ve aktivist Shirley MacLaine, Hollywood’un en başarılı kardeşlerinden. Kariyerlerine yakın zamanlarda başlayan ikilinin çoğu zaman rekabet dolu bir ilişkisi olduğu ve aralarının pek de iyi olmadığı söyleniyor. İşbirliğinden kaçınmaları da bu yüzden olsa gerek.

Joel & Ethan Coen

Coen Kardeşler tüm çocukluklarını beraber film izleyerek geçirmiş. İlk uzun metrajları Blood Simple’dan beri beraber çalışan ikili, şansını birçok film türünde denedi ve Fargo ve The Big Lebowski gibi modern klasikler yarattı. Yunan tragedyalarına, çoğumuzun gözünden kaçmış kaybedenlere ve modern dünyanın getirdiği huzursuzluğa özel bir ilgi duyan Coen Kardeşler’in elinden çıkan her filmin kendine has bir ritme ve espiri anlayışına sahip olduğu bir gerçek. Beraber çalışmaya doyamayan ikili, ortaklaşa yaptıkları kurgularda da Roderick Jaynes mahlasını kullanıyor.

Jake & Maggie Gyllenhaal

Senarist bir anneyle yönetmen bir babanın çocukları olan ve oyunculuk yapmayı seçen Gyllenhaal kardeşlerden Jake, büyük çıkışını ablası Maggie’yle beraber rol aldığı Donnie Darko’yla yapmıştı. Maggie de kardeşini Secretary filmindeki çokça övgü getiren performansıyla takip etti. Jake 2005 yılında Brokeback Mountain’la, Maggie de 2009 yılında Crazy Heart’la Oscar adayı olunca, 21. Yüzyılın Oscar adayı olan ilk kardeşleri unvanını aldılar. Gyllenhaalların şahane performanslarının yalnızca adaylık kazandıkları filmlerle sınırlı olmadığını da ekleyelim.

Jean Pierre & Luc Dardenne

Belçikalı senarist ve yönetmen kardeşler Jean Pierre ve Luc Dardenne 1978 yılında belgeselle başlayan film kariyerleriyle, 1990’lı yıllarda uluslararası bir ün kazandı. Rosetta’dan beri neredeyse her Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Dardenneler, festivalin favori kardeşleri olabilir. Bu yıl La Fille Inconnue‘yle izleme şansı bulduğumuz ikili, gerçeklikten beslenen olağanüstü senaryolarıyla tanınıyor.

Yazının tamamını okumak için buraya tıklayarak Bant Mag. No:55’e ulaşabilirsiniz.