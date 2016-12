Love You to Death isimli sekizinci albümünü geçtiğimiz yaz yayınlayan ve ardından kısa aralarla birçok klip servis eden Tegan and Sara, yılın son günlerine girerken yeni bir kliple karşımızda.

Grubun “Stop Desire” klibini de yöneten Allister Ann’in çektiği “That Girl” klibi, Kanadalı synth pop ikilisinin turnesinde çekilmiş görüntülerden oluşuyor. Siyah beyaz olarak kurgulanmış klip, bir Tegan and Sara konserinin perde arkasında nelerin olduğunu da gözler önüne seriyor.