Tenis tarihinin en büyük rekabetlerinden birini konu eden “Borg/McEnroe”dan fragman

Shia LaBeouf ve Sverrir Gudnason’un başrollerinde yer aldığı Borg/McEnroe, 1980’lere damga vuran iki tenis efsanesinin rekabetini konu ediyor. Björn Borg ve John McEnroe’nun özellikle 1980’deki Wimbledon turnuvası çevresinde gelişen rekabetinin perde arkasını konu eden filmden bir fragman paylaşıldı.

İsveç yapımı filmin yönetmenliğini Danimarkalı sinemacı Janus Metz Pedersen üstleniyor. Pedersen son olarak, True Detective dizisinin bir bölümünü yönetmenişti. 15 Eylül’de İsveç’te gösterime girecek olan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz açıklanmadı.