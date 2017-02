Thandie Newton, “Han Solo” filminin oyuncu kadrosunda

Son olarak Westworld‘ün ilk sezonundaki etkileyici performansıyla karşımıza çıkan Thandie Newton, 2018’de vizyona girmesi planlanan Star Wars spin-off filmi Han Solo‘da rol alacak.

Phil Lord ve Chris Miller’ın yönetmenliğini üstleneceği film, şu ana kadar açıklanan oyuncularıyla şimdiden heyecan yaratıyor. Başrolde Alden Ehrenreich’ı izleyeceğimiz filmde Donald Glover, Woody Harrelson ve Emilia Clarke da karşımıza çıkacak. Han Solo’nun gençlik yıllarını izleyeceğimiz filmde rol alacağı söylentileri çıkan başka bir isim de hem senaristi hem başrol oyuncusu olduğu Fleabag dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Phoebe Waller-Bridge.

Thandie Newton’ın Han Solo filminde canlandıracağı karakter henüz bilinmiyor. Zimbabve asıllı İngiliz oyuncu, Westworld‘den önce RocknRolla, For Colored Girls ve The Pursuit Of Happyness gibi filmlerde rol almıştı. Önümüzdeki dönemde özellikle Westworld‘ün ikinci sezonundaki performansı merakla beklenen Newton, Nash Edgerton’ın henüz ismi bilinmeyen filminde Amanda Seyfried ve Charlize Theron’la başrolü paylaşacak.