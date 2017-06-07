Thandie Newton’dan yoldaki “Han Solo” filmine dair açıklamalar

Star Wars spin-off filmlerinin ikincisi olan ve henüz resmi ismi açıklanmayan Han Solo filmi, 2018 yılında gösterime girecek. Özellikle geçtiğimiz yıl Westworld dizisiyle adından sıkça söz ettiren Thandie Newton, Oprah Winfrey’e verdiği röportajda söz konusu filme dair açıklamalarda bulundu.

Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yönetmenliğini üstendiği film, Star Wars yapımlarında Harrison Ford’un canlandırdığı efsanevi karakter Han Solo’nun gençlik yıllarını konu ediyor. Karakterin gençliğini Alden Ehrenreich’ın canlandıracağı filmin oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Donald Glover, Emilia Clarke ve Michael Kenneth Williams gibi isimlerle birlikte yer alan Thandie Newton, filmde rol alıyor olmanın kendisi için ne ifade ettiğini Oprah Winfrey’le Variety’nin Actors to Actors serisi kapsamında yaptığı röportajda anlattı.

Star Wars gibi bir efsanenin parçası olmanın kendisini inanılmaz derecede heyecanlandırdığını ve benzersiz bir his olduğunu söyleyen Newton, 44 yaşında siyahi bir kadın oyuncu olarak ciddiye alınmanın ve filme dahil olmanın kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini de vurguladı. Dünyanın büyük bir kısmı tarafından hayranlıkla takip edilen Star Wars serisinin insanlar için ne denli önem arz ettiğinin farkında olduğunu da belirten İngiliz oyuncu, serinin yeni filmler ve spin-off yapımlarla çok daha kapsayıcı bir yapıya büründüğünü gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

1998 yılında vizyona giren Beloved filminde birlikte kamera karşısına da geçen Oprah Winfrey ve Thandie Newton’ın 40 dakikalık Actors to Actors sohbetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir / dinleyebilirsiniz.