The Away Days, akustik performansıyla bu cuma Bant Mag. Havuz’da

Şubat ayında yayınladıkları ilk albümleri Dreamed at Dawn ile karşımızda olan The Away Days, uzun zamandır gerçekleştirmedikleri akustik performansları ile bu cuma akşamı Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak.

Son olarak geçen ay İngiltere’de birkaç konserlik mini bir turneye çıkan The Away Days, Can Özen, Sezer Koç ve Anıl Atik’ten oluşuyor. Pasaj Müzik etiketiyle yayınladıkları yeni albümleri Dreamed at Dawn‘ı kutlamaya devam eden topluluk, daha önce de yayınladıkları kısa format kayıtlarında yer alan şarkılara da yer vereceği özel bir seçkiyi akustik olarak sergileyecekleri performansları ile Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak. Konser sonrasında