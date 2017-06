The Away Days, bu yılın başlarında yayınladıkları uzunçalarları Dreamed at Dawn‘da yer alan “White Whale” için hazırladıkları kliplerini paylaştı.

Geçtiğimiz nisan ayında mini bir turne ile İngiltere’de konserler veren The Away Days, buradaki performanslarının da yer aldığı ve grup üyelerinin keyifli görüntülerini gördüğümüz yeni klipleri ile karşımızda. Grubun kurucularından Can Özen aynı zamanda “White Whale” parçaları için hazırladıkları kliplerinin yönetmenliğini de üstleniyor.